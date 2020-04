Pasqua in tavola con il Parma Quality Restaurants

Chiara De Carli

La conferma è arrivata già da giorni: anche nei giorni di Pasqua e pasquetta, le porte di ristoranti, agriturismi e locali dovranno rimanere chiuse al pubblico. E così, gli chef del Consorzio Parma Quality Restaurants hanno voluto regalare ai lettori della Gazzetta un’idea per trovarsi tutti insieme, almeno idealmente, attorno ad una tavola imbandita. Quattro ricette - antipasto, primo, secondo e dolce – che si preparano in modo veloce e con ingredienti che si possono trovare anche nei negozi sotto casa. Tra queste, gli chef hanno voluto inserire anche un piccolo «portafortuna»: è il Forza Quattro, un piatto creato in omaggio a Parma City of Gastronomy e Capitale della Cultura. Quattro anolini, diversi per pasta e ripieno e adagiati su una fonduta di parmigiano, da preparare a due, quattro, otto o sedici mani, e che ricorda a tutti che la forza per superare i momenti difficili può arrivare anche dal fare squadra per ottenere un risultato. Per chi ha voglia di «coccolarsi» a tavola, ma senza dover cucinare, basterà invece comporre il numero di telefono del ristorante preferito: quasi tutti i professionisti della ristorazione del parmense, infatti, anche nei giorni di festa saranno dietro ai fornelli per preparare le delizie dei loro menù da «servire» a domicilio.

Antipasto

TORTINO DI ALICI E PORRI STUFATI

INGREDIENTI

Per 5 persone

- 400 gr di alici fresche già pulite

- 1 rotolo di pasta brisée

- Formaggio grattugiato (Pecorino)

- Pane grattugiato

- Scorza di limone grattugiata

- 2 uova

- ½ porro

- Olio Evo

- Sale e Pepe

PROCEDIMENTO

Stufare il porro per pochi minuti in casseruola. Nel mentre sbattere le uova col formaggio e il pane grattugiato. Aggiustare di sale e pepe e lasciare riposare qualche minuto. Srotolare la pasta brisée all’interno di una teglia rotonda. Disporre i porri sul fondo, poi mettere il composto di uova e formaggio, le acciughe fresche già pulite e per ultimo una grattugiata di limone. Mettere in forno caldo ventilato a 180 gradi per circa 20/25 minuti. Per chi gradisce, si può aggiungere anche del formaggio tipo Robiola o Philadelphia all’impasto per renderlo più morbido.

Primo piatto

FORZA QUATTRO CAPPELLETTI DI 4 COLORI CON 4 RIPIENI E A 4 MANI

INGREDIENTI

PASTA GIALLA con pieno di stracotto

1 kg farina - 8 uova intere - 2 tuorli - Sale - Olio Evo - 500 g sugo di brasato scottato con pane - 500 g parmigiano - 4/5 uova - Noce moscata - Sale qb

PASTA NERA con pieno alla zucca

Aggiungere alla pasta gialla un 10% di carbone vegetale - 500 g zucca - 50 g amaretti 50 g parmigiano - 1 uovo - Noce moscata - Sugo mostarda - Sale qb

PASTA VERDE con pieno al pomodoro

1 kg farina - 7 uova intere - 3 tuorli - Sale - Olio Evo - Spinaci frullati - 500 g pelato essiccato - 250 g mascarpone - 250 g ricotta - 200 g parmigiano grattugiato

PASTA ROSSA con ricotta e ortiche

Aggiungere alla pasta gialla un 10% di triplo concentrato - 500 g ricotta - 250 g parmigiano - 250 g ortiche - 1 uovo - Sale qb

Secondo piatto

POLENTINA MORBIDA con GUAZZETTO DI MOSCARDINI

E BATTUTO DI OLIVE TAGGIASCHE

INGREDIENTI

Per 6 persone

- 1kg di moscardini puliti - 1 cipollotto - 1 spicchio d’aglio - 400g polpa di pomodoro - 1 bicchiere di vino bianco secco - 1 foglia di alloro - Sale - Peperoncino (facoltativo) - 400g di farina di polenta (bene anche quella istantanea) - 1 mazzetto di prezzemolo - 30g olive taggiasche - 10g capperi - 2 filetti di acciughe sottolio - La scorza di mezzo limone - Olio extra vergine d’oliva

PROCEDIMENTO

Tritare finemente il cipollotto, lo spicchio d’aglio e il peperoncino (a discrezione) e soffriggerli in una pentola capiente con mezzo bicchiere di olio extravergine d’oliva. Aggiungere i moscardini puliti e rosolarli (in alternativa, vanno bene anche i polpi piccoli) (il peso si intende “sgocciolato” se si utilizzano moscardini surgelati). Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare la parte alcolica, poi aggiungere la polpa di pomodoro. Aggiustare di sale e lasciare sobbollire a fuoco lento per 45 minuti. Tritare finemente le olive, i capperi, i filetti di acciuga, la scorza di limone e il prezzemolo, condire il battuto con un filo d’olio e riservare a parte. Cuocere la polenta secondo le indicazioni riportate sulla confezione, mantenendola morbida e cremosa. A fine cottura, emulsionarla con un filo d’olio a crudo e aggiustare di sapidità. In una fondina, impiattare la polenta ben calda e il guazzetto di moscardini, irrorare con un cucchiaio di battuto aromatico e guarnire con prezzemolo tritato o erbe fresche a piacimento.



Dolce

SBRISOLONA CON ZABAIONE

ANICE E MELISSA

INGREDIENTI

250 gr farina - 250 gr zucchero - 200 gr mandorle pelate tritate - 200 gr mandorle con buccia tritate - 4 rossi d’uovo - 200 gr burro fuso - 1 buccia di limone bio

Per lo zabaione

500 gr zucchero - 500 grammi tuorli d’uovo - vin santo

Per decorare

Anice stellato a fiore o semini - foglie di melissa

PROCEDIMENTO

Fare sciogliere al microonde il burro e, nel frattempo, mescolare a mano gli altri ingredienti e la scorza del limone tritata. Aggiungere il burro fuso e sbriciolare eventuali grumi. Mettere l’impasto in una teglia foderata di carta forno e livellarlo, riscaldare il forno a 180° e infornare. In una boule di acciaio, mescolare zucchero, tuorli e vin santo usando un frustino elettrico in modo da ottenere un composto cremoso, poi cuocere a bagnomaria per 30-35 minuti evitando di arrivare a bollore altrimenti la parte alcolica del vin santo evapora. Una volta cotta la torta, impiattare con lo zabaione e decorare con anice e melissa.