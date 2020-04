Butteries, quei panini arrotolati al burro nati per i pescatori scozzesi

Hanno un sapore salato, sono friabili ma anche elastici all’interno e soprattutto sono burrosi. Si chiamano infatti «butteries» (butter = burro) questi panini, arrotolati e un po’ piatti, tipici di Aberdeen in Scozia, che hanno pasta sfogliata e ricordano i croissant. Sono noti anche con altri nomi: Aberdeen rowies o rolls, oppure semplicemente rowies.

Il pane dei pescatori

Golosissimi e profumati pare siano nati per fornire ai pescatori che prendevano il largo dal porto di Aberdeen un prodotto da forno che resistesse per due settimane. Ciò per merito dell’elevato tenore in grassi, un mix irresistibile di strutto e burro in dosi ragguardevole rispetto alla farina usata.

Irresistibili

Fantastici a colazione con marmellata di fragola o frutti di bosco (questi frutti vanno a nozze con uno spunto salato che ne prolunga il gusto) e, a chi piace, un’ulteriore spalmata di burro, sono tutto sommato semplici da fare in casa.

Come farli

Per 16 pezzi infatti occorrono: 250 g di burro; 125 g strutto;1 cucchiaio di zucchero di canna; 500 g di farina; 2 cucchiaini di lievito secco; 450 ml di acqua calda; un pizzico di sale. Preparare una pasta con il lievito, lo zucchero e un po’ d’acqua tiepida. Una volta che è lievitato aggiungerlo al mix di farina e sale, mescolare bene e lasciare lievitare. Lavorare a crema il burro e lo strutto e farne tre porzioni. Una volta che l’impasto ha raddoppiato il volume, lavorarlo in modo da avere un rettangolo alto circa 1 cm. Dui 2/3 dell’impasto distribuire una porzione della miscela di grasso. Piegare la parte rimasta spoglia sul resto dell’impasto imburrato e ripiegare l’altro dando tre pieghe e ripristinare così le dimensioni originali. Far riposare per 40 minuti. Ripetere la stesura dei grassi e successive tre pieghe seguite da riposo per altre due volte. Tagliare l’impasto in 16 pezzi, dar loro forma circolare e posizionarli su teglie. Far lievitare per circa 45 minuti, poi cuocere a 200 ° C per 15 minuti. Buonissimi appena usciti dal forno, nei giorni seguenti possono essere tostati e poi farciti, come detto, senza perdere fascino e appetibilità.

E.T.