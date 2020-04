Gli scrigni della primavera, torte salate di stagione: vince la fantasia

Un tempo si preparava il pane in casa, magari cuocendolo in forni comuni a tutto il paese, circa una volta alla settimana. Il pane era considerato un simbolo di potere: nelle antiche famiglie di campagna il padre era colui che dispensava e tagliava il pane. La preparazione del pane e di tutti i prodotti lievitati è un’arte da apprezzare con l’uso dei sensi: il profumo ed il sapore del pane sono due caratteristiche inconfondibili, che ci riconducono alle prime esperienze di vita e ci fanno provare le emozioni più genuine. Ora che siamo a casa e abbiamo più tempo per cucinare, si possono riscoprire e preparare facilmente tantissime ricette a base di farina, acqua e lievito che allieteranno i nostri pranzi in famiglia.

Torte salate e focacce

Prime tra tutte abbiamo le torte salate, che offrono infiniti spunti alla fantasia diventando di volta in volta un sostanzioso secondo o un piatto unico; la base è rappresentata da pasta del pane all’interno della quale si colloca un gustoso ripieno a base di verdure di stagione, formaggio o uova. In tante regioni le torte salate e le focacce sono una tradizione della primavera, soprattutto in Liguria. Celeberrima è la focaccia con cipolle, olive e acciughe oppure la torta farcita di erbe selvatiche (detto «preboggion») primaverili, tra le quali tarassaco, borraggine, ortica, silene e dente di leone, per un sapore inconfondibile ed equilibrato.

A questa categoria appartiene anche la torta «Pasqualina» diffusa sia nell’entroterra che nel litorale di levante e di ponente e chiamata così per la presenza di uova (simbolo della Pasqua). Come altre torte farcite, la base è la stessa; la vera differenza la fa il ripieno composto dalle bietole e, quando la stagione lo consente, da borragini fresche che vengono triturate crude e poi mescolate con sale, uova, cipolle, latte, olio d’oliva e grana, fino ad ottenere un composto omogeneo con il quale ricoprire la pasta. A cottura ultimata la torta alle erbe è farcita con alcune olive taggiasche che la rendono ancora più gustosa e saporita.

Primavera protagonista

Un’altra golosità primaverile è la torta di carciofi, antichissima prelibatezza genovese. Apparsa per la prima volta intorno al XIII secolo, quando il pane cotto con i forni a legna dell’epoca si cominciò a riempire soprattutto di avanzi riciclati da grandi banchetti, in Liguria la torta di carciofi cominciò ad espandersi.

Assieme alla zucchina trombetta, al pomodoro cuore di bue e all’asparago violetto, il carciofo violetto spinoso è diventata una delle produzioni tipiche della zona di Albenga anche grazie a questa deliziosa torta salata, eccellenza genovese. Quattro scrigni di primavera dunque, ricchi di sapore del nostro bel paese che ci possono ispirare per preparare a casa semplici ma gustose ricette vegetariane che ci accompagneranno con leggerezza in questo particolare periodo.

La ricetta

Torta semplice ai carciofi

INGREDIENTI

- 250 g di farina semi-integrale

- 100 g di ricotta di capra

- 4 carciofi

- 1 spicchio d’aglio

- 1 porro

- q.b. olio d’oliva extravergine

- sale e pepe



PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi dalle foglie esterne più dure, e dalla barba interna. Lavateli e tagliateli a fettine sottili. Tagliate a strisce sottili il porro. Mettetelo in una casseruola con 3 cucchiai di olio d’oliva extravergine, l’aglio schiacciato in camicia e fate stufare aggiungendo qualche cucchiaio di acqua tiepida, quindi unite i carciofi. Salate e pepate. Cuocete per 20 minuti circa. Lasciate intiepidire. Togliete l’aglio. Tritate i carciofi al coltello. Nel frattempo preparate la pasta impastando la farina con acqua tiepida, un pizzico di sale e 2 cucchiai di olio. Dividete la pasta in due parti. Tiratela con il mattarello e rivestite con un disco di pasta una teglia da forno. Amalgamate delicatamente la ricotta con i carciofi e farcite il tortino. Ricoprite con l’altro disco di pasta e bucherellatela. Infornate a 180°C per 30 minuti circa. Servite tiepida.