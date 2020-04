La pasta in 3D, nuova frontiera

In alcune tombe etrusche sono state trovate rappresentazioni di utensili per preparare la pasta, che ai tempi dei romani era nota come làgana (dal latino laganum e dal greco làganon si arriva al latino lasanum quindi lasanea, pasta cotta in pentola), celebrata da Apicio, da cui deriva il nostro termine «lasagna». Si trattava di una pasta piatta, a strisce, mangiata bollita e forse fritta. Inizia qui una sorta di schema: creazione, applicazione tecnologica della stessa, elaborazione del risultato, dicitura, e ancora creazione sulla base del risultato. Effetto che si moltiplica.

Forma e consistenza

La pasta è forma (commestibile) con tutte le implicazioni annesse e connesse: il food design potremmo farlo iniziare da qui. Un’operazione di portata epocale che successivamente è stata ridotta e classificata da una tassonomia culinaria che la individua come carboidrato. Al di là dello svilimento lessicale, ciò che questo termine non fotografa sono le forme ma ancora di più le consistenze che il fondamento della cucina italiana è in grado di esprimere con evocazioni immaginifiche.

Il progetto Barilla

Blu Rhapsody, progetto ultra-innovativo in capo al Gruppo Barilla nel segmento tailor made, ha fatto sue queste suggestioni per ri-portarle nell’ambito naturale delle aspettative. Pezzi artistici, forme uniche, modelli cesellati: otri, brocche, ceste e cestini, ma anche cristalli di neve che, dell’ordine fisico e geometrico della natura, rappresentano uno dei più efficaci emblemi. L’osservazione di queste forme assolutamente fuori da uno schema prefigurato derivano dalla geniale invenzione della stampante 3D che ha spalancato una nuova frontiera da esplorare. Michela Petronio leader del progetto ci racconta che si tratta di un modo assolutamente nuovo del concepire la pasta: «Innanzi tutto la forma passa da conosciuta a ipotesi creativa. Il cuoco può decidere l’impasto a seconda della ricettazione, del gusto e del risultato finale che si vuole ottenere. Si aprono due vie quindi. La prima è quella della pasta che assurge a evento casalingo - e mai come in questo periodo assume un senso intimo e prezioso – in cui potersi misurare con pezzi che rappresentano piccoli gioielli da parte di “master chef” provetti. La pasta in questo caso assurge a un significato del giorno di festa che però trascende dal concetto quantitativo ma diventa un valore qualitativo. Il significato in pratica del “pezzo”. Ciò che avviene già con le carni o col pesce. Per gli chef veri e propri invece diventa un modo per pensare la forma come sperimentazione, come tela su cui disegnare (se rimaniamo nel campo decorativo) o tracciare nuove prospettive. Un lavoro che in certi contesti potrebbe essere paragonato a livello estetico e concettuale quello del sushi».

Nella pratica

Un modo nuovo per testare la risposta della pasta agli stimoli esterni più eversivi e futuribili: alle trazioni o alle pressioni, agli shock termici della cottura o a quelli, più meccanici, della masticazione. Mai come in questo caso infatti quello che ormai sta diventando un plus per qualsiasi pasta “tradizionale” cioè la resistenza diventa l’elemento secondo solo, appunto, alla forma. In altre parole, si deve sottolineare su come la pasta trovi nella resistenza, ovvero nella capacità di mantenere inalterata la sua forma e, quindi, nella sua tenacia, la sua stessa ragion d’essere. È da questa resistenza, da questa tenuta, da questo attrito che si riconosce la qualità intrinseca della pasta e, soprattutto, della pasta 3D, che fa della forma il suo stesso contenuto: del suo significante il suo significato, a prescindere dal ripieno o dalla salsa che diventa veicolo e corollario. Scardinando concetti ancestrali.