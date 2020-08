Bloody Mary: cocktail o appetizer?

Il Bloody Mary è un cocktail sui generis visto che in pratica lo si può definire più un appetizer a tutto tondo date le sue qualità di predisporre lo stomaco al pasto ma anche di saziarlo quanto basta. La sua preparazione comprende due ingredienti fondamentali: vodka e succo di pomodoro. Il Bloody Mary nasce in America a cavallo tra gli anni Venti e Trenta come bevanda ideale da trangugiare il mattino successivo ad una solenne sbronza della sera precedente e pertanto diventò molto in voga tra i giovani gaudenti d’Oltreoceano. Un rimedio sicuramente efficace tanto da essere considerato una sorta di «tiramisù» liquido che aiuta a riprendere la vita normale.

IL NOME

Il nome ha qualcosa di inquietante: bloody in inglese si traduce, infatti, come sanguinoso, cruento, mentre il nome Mary è riferito alla regina d’Inghilterra Maria Tudor figlia di Enrico VIII e di Caterina d’Aragona, detta guarda caso «Maria la Sanguinaria». La regina, fervente seguace della religione cattolica, mandò a morte sul rogo innumerevoli protestanti (si parla di 280 eretici). E così nasce per associazione di colore il rosso intenso del pomodoro con il sangue versato dai dissidenti religiosi (e da qui ne esce il famoso humor inglese). Da considerare anche la diabolica fantasia di un barman geniale nell’accostamento di una paciosa salsa di pomodoro con un distillato tagliente e austero come la Vodka.

FACILE DA REALIZZARE

In casa è facile da preparare utilizzando un bicchiere alto come un tumbler, pieno di ghiaccio a cubetti, aggiungendo in questo ordine (secondo Ricetta IBA 2004): 1/10 di succo di limone, 3/10 di Vodka, 6/10 di succo di pomodoro, sale, pepe, sale al sedano (fondamentale: se non lo si trova basta essiccate foglie di sedano con sale e pestare entrambi), 1 goccia di tabasco, 2 gocce di Worchester Sauce e mescolare bene. Molto conosciuto e richiesto per la sua freschezza e leggerezza, velocità di preparazione e moderatamente alcolico permette di variare gli insaporitori su richiesta del cliente. Se la base classica è questa possiamo dire che mai come in questo cocktail abbiamo tante variazioni sul tema.

I SUOI FRATELLI

La prima perfetta in estate è quella Frozen con ghiaccio che troviamo anche nel passato quando si usava triturarlo e aromatizzarlo con sciroppi per dissetarsi. Non dimenticando in questo mondo brinato Caterina dei Medici che nel ‘500 inventò il gelato, anzi il sorbetto sfruttando il freddo che esportò anche in Inghilterra.

Tornando al Novecento l’invenzione del frullatore elettrico velocizzò il modo di tritare il ghiaccio e così passare alla preparazione frozen miscelando gli ingredienti con il ghiaccio tritato. Ecco quindi il Frozen Bloody Mary, una sorta di gremolata rosso sangue.

LA VERSIONE ANALCOLICA

Una variante poi molto conosciuta, anche per il fatto che è analcolica, è il Virgin Mary senza l’aggiunta di Vodka e in più due gocce di Angostura Bitter. Ma non finisce qui certo il mondo della varianti: attorno agli anni Cinquanta in America era difficile trovare la Vodka che veniva sostituita dal Gin e nacque un nuovo cocktail chiamato Bloody Mary, ma anche quando riprese quota la Vodka il nuovo cocktail assunse il nome di Red Hammer.

Chiudiamo con una versione messicana estiva e semplice: la Michelada in cui la parte alcolica è la birra che dona una piacevole verve frizzante e che per essere resa più appetitosa ammette il sale a bordo bicchiere come nel caso del Margarita, anch’esso messicano.