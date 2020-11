Guida Michelin 2021, iniziata la presentazione. Nascono le "stelle verdi". Confermati tutti i tre stelle

Dopo 4 anni in Emilia (tre a Parma e uno a Piacenza) la presentazione della Guida Michelin ai tempi del Covid diventa virtuale. Al la presentazione della Guida Michelin 2021. Marco Do, direttore comunicazione di Michelin Italia, ha spiegato aprendo la cerimonia che in un anno così difficile forse si sarebbero potuti chiudere gli occhi, invece Michelin ha deciso di tenerli aperti e di premiare il settore della ristorazione che sta vivendo una situazione così difficile.

La presentazione è stata affidata alla conduttrice Petra Loreggian e si è aperta con i premi speciali. Poi la prima novità con un premio dedicato alla sostenibilità, tema di grande attualità, la cui testimonial è Federica Pellegrini. La campionessa, già ambasciatrice Michelin da qualche mese, ha rivelato le "stelle verdi" che premiano gli chef che si sono resi protagonisti di iniziative sostenibili nell'ambito della gastronomia, tra i quali gli stellati Massimo Bottura ("food for soul", lotta allo spreco alimentare), Davide Oldani, Norbert Niederkofler.

Le stelle

Tutti gli undici ristoranti con tre stelle hanno confermato le tre stelle: Dal Pescatore, Uliassi, Mudec, Piazza Duomo, Da Vittorio, St Hubertus, Le Calandre, Osteria Francescana, Enoteca Pinchiorri, Reale, La Pergola

Tra i 26 nuovi ristoranti che prendono una stella (5 in Toscana, la regione più dinamica) non c'è nè nessuno in Emilia-Romagna. Ben 14 degli chef neo-stellati sono under 35. Alcuni di loro under 30. In totale sono 323 i ristoranti con una stella in Italia.

Ci sono anche tre novità tra i due stelle: ottengono la seconda stella i ristoranti Harrys' Piccolo (Trieste), Santa Elisabetta (Firenze) e D'O (San Pietro all'Olmo) di Davide Oldani, che ha saputo in diretta della seconda stella quando si apprestava a parlare del tema della sostenibilità. Anche per lui - come per gli altri chef premiati - palpabile l'emozione di fronte alla seconda stella. Sale a 27 il numero di due stelle nel Paese.