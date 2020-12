Come ogni giovedì, domani con la Gazzetta ci sarà il nostro inserto Gusto. Che anche quest'anno, nonostante la pandemia in corso, non ha rinunciato a scegliere gli anolini migliori. Si parte da quelli della Bassa, assaggiati e votati dai critici del nostro inserto: domani si saprà chi ha vinto. Inoltre si parlerà di arance oltre che di ricette.