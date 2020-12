Anolini della Bassa: ecco i migliori

di Sandro Piovani

Come è stato scelto il miglior anolino della Bassa, in questo periodo di emergenza sanitaria? A distanza verrebbe da dire. O meglio, ogni componente della giuria (i giornalisti di Gusto) ha assaggiato da casa propria. In modo anonimo, come sempre, sono stati acquistati gli anolini, da Fidenza a Busseto e non solo. Il notaio Paolo Micheli ha poi suddiviso gli anolini in porzioni uguali, da consegnare alla giuria: nove esercizi selezionati, nove degustazioni fatte da casa, tutte con lo stesso brodo (acquistato in una gastronomia non partecipante al concorso). Poi la votazione consegnata al notaio, che ha stilato la classifica qui a fianco. Chi ha vinto potrà esporre l'ambita vetrofania di «migliore anolino». Almeno sino all'anno prossimo.

Chichibìo

Luci ed ombre, più le seconde. Avrei preferito anolini nel complesso più equilibrati, dove il Parmigiano potesse esprimere appieno dolcezza, eleganza, quella sua caratteristica sapidità. Qui spesso i sapori erano decisi, il pane abbondante. Nel rapporto con la pasta questa, quasi sempre, prende il sopravvento e risulta troppo spessa, tenace alla cottura, dunque poco fondente, a dare ulteriore consistenza a un ripieno sodo, in alcuni casi con nota di noce moscata evidente. La forma e la dimensione sono corrette, alcuni troppo uguali, solo un paio col margine dentellato come da antica tradizione. Le luci, le note positive, le ho trovate in alcuni anolini con la pasta più sottile e il sapore dove il buon Parmigiano era preminente. Grignaffini

La premessa tecnica riguardo gli anolini della bassa è la relativa semplicità d’esecuzione. Soprattutto per quanto attiene il ripieno. Ergo: per prepararne uno corretto basta avere un po’ di senso del gusto nell’assemblaggio e non essere troppo tirchi. Evitare quindi il Parmigiano in zone troppo prossemiche alla crosta e inserirne senza avarizia. Per prepararli invece eccellenti il discorso si fa più complesso. Con questi semplici riferimenti si potrebbe fare meglio soprattutto riguardo alle farce. Alcune ossidazioni hanno inficiato il risultato insieme al non avere trovato un giusto punto di fusione in bocca. Ecco allora anolini rattrappanti e altri filanti, altri ancora panosi. Insomma una media che auspicheremmo migliore anche perché il coefficiente di difficoltà non è elevatissimo. Piovani

La semplicità degli anolini della Bassa è la vera trappola per chi li fa: pochi ingredienti, da selezionare con cura. Il resto viene (quasi) da sé. Una trappola nella quale sono caduti in molti: a volte Parmigiano Reggiano quasi assente, almeno nel gusto, altre volte invadente e con profumi non proprio piacevoli. O ancora pane non adatto. Una difficoltà acuita dagli spessori della pasta, spesso eccessivi. E quindi da contenitore del gusto e semplice coprotagonista del piatto, spesso la pasta è diventata eccessivamente preminente. Un altro punto dolente riguarda la forma, troppo lontana dal classico contenitore al quale siamo abituati, codificato dalla tradizione e non solo. Insomma spesso arrivare alla semplicità è percorso irto di insidie, con trappole pericolose disseminate nel percorso. Insomma buone lavorazioni che meritano materie prime selezionate: questo il consiglio generale, per tornare alla storia di questo piatto. Pelagatti

Si mangia con la bocca ma anche l'occhio vuole la sua parte. Lo dicevano i nostri nonni ma questa regola banale vale ancora oggi. Ed allora dispiace dover iniziare l'assaggio degli anolini della Bassa vedendo troppi di quei dischetti di pasta sbilenchi, un po' tristi, dalle forme sgarbate. Non parliamo del distinguo tra bordo liscio e quello dentellato: no, qui si tratta proprio di anolini brutti, schiacciati, mollicci. Opposti ad altri dal tono troppo sostenuto. In altri termini, duri. Ma si mangia con la bocca, abbiamo detto. E anche qui non siamo messi meglio: in un paio di casi è impossibile non notare quel classico sentore della crosta del formaggio – No, dai. La crosta no - oppure trovarsi ad assaggiare un anolino spento, evanescente. Come si dice dalle nostre parti «che non sa di niente». Quello che dispiace è che non stiamo parlando di una ridotta percentuale del campione: no, troppi erano davvero deludenti. E la Bassa, per il suo prodotto simbolo in cucina, merita di più. Tamani

La prova di assaggio dei vari anolini della Bassa in gara ha mostrato ancora alcune debolezze riscontrate nella competizione dello scorso anno. In generale il livello non è stato entusiasmante. Pazienza per le sfoglie lisce, ma comunque senza particolari difetti al gusto (tranne una con un sgradevole odore e sapore di olio sporco forse dovuto a rulli non impeccabili) e ben sigillate (qualche bordo dentellato un po’ tenace al morso). È stato spesso il ripieno a decretare l’insufficienza complessiva dell’anolino: esiti quasi insapori là dove c’era più pangrattato che Parmigiano Reggiano; in un paio di casi almeno era ben nitido il sentore della crosta di formaggio. Considerando che è proprio il Parmigiano a decidere il carattere del ripieno e che il ripieno è il cuore dell’anolino, ecco, mi piacerebbe in futuro un’attenzione maggiore nella selezione e nell’uso del formaggio da parte di chi poi vende specialità ambasciatrici a tavola di un territorio





CLASSIFICA ANOLINI DELLA BASSA

1. Gastronomia Le Tradizioni

Piazza Matteotti, Fidenza

32,90kg



2. Parma Menù

Via R.L. Montalcini, Fidenza

30,50kg



3. Cuore di Pasta

Via Roma, Busseto

28,00kg

E, in ordine alfabetico, erano stati selezionati anche:

Gustincanto

Via La Bionda, Fidenza 26kg

La Rosa di Parma

Via delle Castelline, 42 Soragna 27kg

Il Bottegaio

Roncole Verdi, 65 28kg

Km 90

Via R.L. Montalcini, Fidenza 33,80kg

Panificio Magnani

Via Indipendenza, 4 San Secondo 32kg

Panificio Saccani

Via 7 f.lli Cervi, Fontevivo 32kg

Giovedì prossimo tocca a Parma

Come da tradizione, la giuria di Gusto, quest'anno composta dai giornalisti dell'inserto, ha degustato e votato anche gli anolini di Parma, quelli «alla carne» tanto per intenderci. Siete curiosi di sapere chi è stato selezionato in città? E soprattutto chi si è aggiudicato la gara per il 2020? Non resta che aspettare giovedì prossimo 10 dicembre: il nostro inserto Gusto vi proporrà ancora cinque pagine sugli anolini, di Parma stavolta, e soprattutto la classifica finale.