"Quattro Ristoranti": paternità dell'anolino, Piacenza "dichiara guerra" a Parma

Piacenza dichiara guerra a Parma sulla paternità dell'anolino. Complice la messa in onda della puntata parmigiana di "Quattro Ristoranti", (la trasmissione di Alessandro Borghese ha fatto tappa nella nostra città - leggi), è nata una querelle. Un gruppo di irriducibili del campanilismo tout court (non di certo quello culinario) si è arrabbiato nel leggere le anticipazioni sulla puntata, in cui il celebre chef attribuirebbe alla nostra provincia la nascita del piatto. Che proprio in questi giorni ha visto trionfare, nel nostro tradizionale contest la Salumeria Garibaldi (leggi). Una puntata e contenuti che non vanno giù a molte persone della città che con la nostra, secoli fa, formava un invidiato ducato. Ne è nato un sondaggio che in poche ore ha raccolto ben 2.500 firme. Perchè? "Gli anolini sono piacentini - sostengono gli autori della petizione su change.org (sito specializzato in petizioni) e i loro sostenitori - Noi dobbiamo unirci per non farci togliere questo patrimonio dell’umanità! Hanno già cercato di toglierci la Coppa... anche gli ANOLINI ora? Fatevi una personalità! SOSTENIAMO PIACENZA, SOSTENIAMO LA NOSTRA CULTURA CULINARIA. #IODICONO, e voi?".