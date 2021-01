I musei del cibo su Rai News 24 (giovedì)

I Musei del Cibo di Parma saranno i protagonisti del programma enogastronomico Sorsi e Morsi che andrà in onda giovedì 28 gennaio, alle 14.45 su Rai News 24.

La troupe di Rai News 24 ha esplorato il Museo del Vino, allestito nelle cantine della Rocca Sanvitale a Sala Baganza, i Musei della Pasta e del Pomodoro, alla Corte di Giarola a Collecchio e, infine, il Museo del Culatello, all’Antica Corte Pallavicina a Polesine.

Il presidente Mario Marini e il coordinatore Giancarlo Gonizzi, hanno raccontato al giornalista Samuele Amadei, le peculiarità della Food Valley con i prodotti celebrati dal circuito dei Musei, le attività svolte nel 2020 nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e i progetti per il 2021 (l’apertura è prevista per domenica 28 febbraio).

Non mancano due ricette dello chef stellato Massimo Spigaroli: un piatto della tradizione, gli anolini in brodo di terza (in collaborazione con Marini) e una rivisitazione della tradizione, i ravioli di mariola in sacrao

