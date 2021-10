Nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, 4 sono italiani. Medaglia d'oro in Danimarca

Sono quattro i ristoranti italiani che entrano nella classifica dei migliori 50 del «The World’s Best Restaurant 2021», premio internazionale dedicato ai migliori ristoranti del mondo e assegnato oggi con una premiazione ad Anversa. La classifica dei primi 50 è stilata da una giuria di oltre mille esperti indipendenti del mondo della gastronomia, da chef internazionali, giornalisti gastronomici e gastroturisti. Il primo italiano a entrare nella classifica dei migliori 50 è Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) con la posizione numero 15 e vincitore dell’Highest New Entry Award. Al numero 18 si classifica il ristorante Piazza Duomo (Alba- Cuneo), seguito alla posizione numero 26 dal ristorante Le Calandre (Rubano- Padova) e al numero 29 dal Reale (Castel di Sangro-L'Aquila).

I primi tre

1) Noma - Copenhagen, Danimarca

2) Geranium - Copenhagen, Danimarca

3) Asador Extebarri - Atxondo, Spagna

. Nel Best of the Best del The World’s 50 Best Restaurants lanciato nel 2019 e dedicato ai ristoranti che negli anni sono stati nominati numeri 1 al mondo c’è un altro italiano: l’Osteria Francescana di Modena guidata da Massimo Bottura. Una doppietta in quattro anni di Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena (secondo nel 2015, primo nel ’16, secondo nel ’17, primo di nuovo nel ’18), ma è cambiato il regolamento che ora sancisce che chi abbia vinto non gareggi più e riceve il "Best of Best", Ultimo il podio 2019: primo Mirazur di Mentone (chef Mauro Colagreco), secondo Noma di Copenaghen (chef Renè Redzepi, che ha già vinto nel 2010, ’11, ‘12 e ’14 ma nel frattempo ha cambiato locale quindi può nuovamente competere), terzo Asador Etxebarri (chef Victor Arguinzoniz), nei Paesi Baschi.