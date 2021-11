Solo per questa settimana Gusto, l'inserto di enogastronomia e non solo della Gazzetta di Parma, esce al venerdì: in copertina il ragù, poi le radici piccanti sempre più amate dai parmigiani, le recensioni dei nostri esperti e le ricette. E un approfondimento sulla guida <Emilia Romagna a tavola> di Andrea Grignaffini e Alberto Cauzzi, con le impressioni di Massimo Bottura, premiato come chef dell'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inserto Gusto