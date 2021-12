Polje Fantazjia Bianco Collio 2020

Nell’area di Cormons nel Collio Friulano ha sede l’azienda agricola Polje, guidata dai fratelli Luigi e Stefano Sutto. Già dal nome Polje, che significa dolina di crollo, si comprende come l’erosione della dolina ha permesso di determinarne il bordo roccioso abbastanza alto, mentre il fondo piatto viene lavorato risultando molto fertile.

La cantina Polje nel 2015 entra nel gruppo SuttoWine iniziando una radicale trasformazione partendo dai vigneti per il miglioramento del frutto mediante l’ausilio delle più innovative tecnologie agricole. Sono 12 gli ettari vitati con esposizione a Sud. A Nord della provincia di Gorizia fino al confine con la Slovenia sono le colline a determinare il valore di questa area di circa 1.500 ettari che determina la Doc Collio formata da marne arenarie stratificate per i movimenti teutonici dovuti soprattutto al sollevamento dei fondali del Mare Adriatico.

Questa configurazione della terra ha il nome di «ponca» che essendo ricca di carbonato di calcio ne rappresenta il collante che una volta sciolto nel terreno rilascia alla vigna sostanze importanti che si trasmettono poi all’uva e quindi al vino.

Cinque sono le microzone in cui è suddiviso il possedimento che in parte si diversificano per esposizione solare, ventilazione, umidità determinando una diversità sostanziale nei prodotto finale. Tra Cormons e Dolegna del Collio, si estende il Bosco di Plessiva, ad una altitudine tra i 25 e i 130 m s.l.m. ricco di querce, robinie ad alto fusto, piante di castagno. Anticamente qui aveva dimora una polveriera che abbandonata è stata trasformata, nel 1983, in Parco naturale ricreativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo scelto della gamma un vino che ha attinenza col suo nome: Fantazija Bianco Collio, un mix di uve a bacca bianca che ha rimandi esotici e aromatici, nuances vegetali e fiorite; in bocca entrata fragrante e centro-bocca polputo.

Voto: 88/100

Prezzo in enoteca: 18 euro

Qualità prezzo: 4/5