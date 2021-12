Le alici Rizzoli entrano nella cucina di MasterChef Italia

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, Rizzoli fa il suo ingresso nelle cucine di MasterChef Italia - nell’edizione al via giovedì 16 dicembre su Sky e in streaming su NOW - portando con sé un’esperienza ultracentenaria nella lavorazione delle alici, fatta di tecniche all’avanguardia e segreti custoditi gelosamente.

I prodotti vengono pescati nel pieno rispetto del mare, attraverso una filiera controllata e certificata. Le zone altamente selezionate e l’attenzione alla sostenibilità garantiscono un pesce fresco e integro di qualità elevata.

Ogni dettaglio è curato scrupolosamente: dal reperimento della materia prima, sino al confezionamento. Il bauletto oro in metallo è un’icona storica del marchio Rizzoli, che presenta tre gnomi simbolo di buon auspicio.

Le alici in salsa piccante saranno tra i principali prodotti della nuova edizione di MasterChef Italia. Un viaggio alla scoperta di luoghi lontani e sapori perduti. Le spezie che vanno a comporre le alici piccanti sono un mix straordinario di aromi, paesi e culture.

Gli aspiranti chef scopriranno in Rizzoli un valido alleato in cucina a cui nessun giudice potrà resistere.

