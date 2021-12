Le Marchesine Secolo Novo Dosage Zéro 2012

Nello splendido territorio collinare adiacente al Lago d’Iseo, in quel di Passirano, ha sede l’azienda agricola Le Marchesine condotta dalla famiglia Biatta da ben cinque generazioni. Una storia di oltre un secolo in cui la viticoltura è sempre stata un fiore all’occhiello già dal capostipite, acquisendo nel tempo una profonda conoscenza e passione verso le bollicine.

Oggi l’azienda è nelle mani del pronipote Loris coadiuvato dai due figli Alice e Andrea, che nei suoi 47 ettari vitati producono quasi 450 mila bottiglie l’anno, diventando uno dei più importanti produttori di Franciacorta. Tutto l’interesse verso le bollicine nasce nel 1985 con l’acquisizione di nuovi terreni nel territorio franciacortino per sfruttare al meglio le peculiarità dei diversi terreni e ottenere diverse tipologie di Franciacorta. Tutto ciò con l’intento di produrre vini eleganti e freschi, stilisticamente precisi, di grande pulizia nel rispetto dell’uva.

Le vigne di Chardonnay del Secolo Novo Riserva Dosage Zéro (prima annata prodotta la 2000) sono locate sul Colle La Santissima di Gussago a un’altitudine di 270 metri. Dopo la raccolta manuale, la pressatura procede in modo molto lento e morbido. La fermentazione controllata avviene con lieviti indigeni selezionati per la fermentazione in vasche d’acciaio inox a temperatura controllata. Si passa al travaso a temperatura di circa 10°C per evitare la fermentazione malolattica. Dopo l’aggiunta dello sciroppo di tiraggio si passa all’imbottigliamento con tappi a corona per circa 72 mesi.

Alla vista si presenta giallo dorato con un perlage fitto e persistente. All’olfatto all’attacco immediato la parte fiorita e mielata, poi una nota di pasticceria esotica ma non stucchevole con toni fruttati di cotognata che rendono il naso ricco e opulento. Il sorso entra barocco ma poi acidità a bolla lo sfilano verso note fresche e agrumate.

Sentori Fioriti, mielati

Abbinamenti tutto pasto