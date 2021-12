Ci siamo: è tempo del carré natalizio

Ed eccovi una presentazione tipicamente natalizia che si può realizzare con tanti altri tipi di carne cucinata con i frutti di stagione, ottimi per rinvigorire l’organismo nei freddi mesi invernali dando al corpo l’energia necessaria per aiutarlo a sopportarne i rigori. Quasi sempre questo goloso arrosto è cucinato con le patate, ma per i pranzi importanti vi propongo questa versione più elegante con la frutta.

Ingredienti

gr 800 carré di maiale

gr 50 parmigiano 12 mesi a scaglie

gr 100 pancetta coppata

1 caco

4 clementine

gr 30 chicchi di melagrana

4 scalogni

1 bicchiere di vino bianco

mezzo dado

olio extravergine d’oliva

sale pepe rosmarino

Costo 18

Preparazione

Strofiniamo la carne con poco sale e pepe, stendiamo la pancetta coppata su un tagliere e la copriamo con le scaglie di parmigiano, vi posiamo sopra il carré e lo avvolgiamo con la pancetta. Leghiamo l’arrosto con qualche giro di spago e vi infiliamo i rametti di rosmarino. Lo mettiamo in una teglia con un filo d’olio, in forno a 180° per 10 minuti, vi sbricioliamo il dado, sfumiamo con il vino, proseguiamo la cottura per 40 minuti bagnando spesso la carne con il fondo di cottura. Via via aggiungiamo qualche goccio di acqua. Tagliamo il caco a spicchi, le clementine a metà, sbucciamo gli scalogni e li mescoliamo al fondo di cottura. Poca acqua e continuiamo a cuocere per altri 30 minuti. Al termine ci accertiamo che la carne sia cotta, la cospargiamo di chicchi di melagrana e lasciamo riposare 15 minuti prima di servirla.