I dolci della Befana - La gallette du roi

INGREDIENTI:

2 dischi circolari di pasta sfoglia

50 g burro ammorbidito (o margarina vegetale)

100 g zucchero di canna

100 g di farina di mandorle

2 uova (o uno yogurt vegetale)

1 bustina di vanillina

1 cucchiaio di rhum

PREPARAZIONE:

Lavorate il burro o la margarina vegetale con lo zucchero fino ad avere un composto spumoso, aggiungete un uovo, la vanillina ed il rhum e poi unite le mandorle in polvere, mescolate bene. Prendete una teglia rotonda e foderatela con la carta da forno, mettete un disco di pasta sfoglia e poi sopra fate uno strato di ripieno, pennellate con il tuorlo e ponete sopra l’altro disco di pasta sfoglia. Ricordatevi di mettere in mezzo al ripieno una mandorla intera o un piccolo gadget. Chi troverà la mandorla o il regalo sarà il re o la regina della festa ed avrà un anno molto fortunato. Sigillate bene i bordi bagnandoli con un pochino di acqua, poi con un coltello appuntito decorate la superficie della gallette, potete fare dei cerchi concentrici, una scacchiera… quello che vi piace. Cuocete il dolce francese in forno preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti, sfornatelo e servitelo.

Diff 2

Tempo 50 min