Un buon torrone per chiudere le feste

Che ne dite se quest’anno per chiudere le festività preparassimo in casa un buon torrone morbido? La sua realizzazione è semplice ed è un’ottima idea regalo confezionato con carta trasparente e fiocco. A casa nessuno crederà che è stato preparato con le vostre mani e non comprato. Forza! Partiamo…

Ingredienti

gr 200 cioccolato fondente

gr 200 cioccolato bianco

gr 200 cioccolato al latte

gr 400 nutella

gr 200 nocciole sgusciate

Preparazione

Partiamo sciogliendo a bagnomaria il cioccolato fondente e foderiamo con la carta forno bagnata e strizzata, uno stampo di alluminio rettangolare. Versiamo all’interno il cioccolato sciolto ruotando e facendolo aderire anche alle pareti, quindi lo passiamo in congelatore. Ora sciogliamo, sempre a bagnomaria, il cioccolato bianco e quello al latte, vi aggiungiamo la nutella e le nocciole amalgamando per bene. Una volta raffreddato lo versiamo nello stampo di alluminio che rimetteremo in frigorifero per almeno 6 ore. Sformiamo il torrone morbido sopra un vassoio e lo serviamo a fettine a temperatura ambiente.

Costo 20 euro