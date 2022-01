È tempo di polpette «svuotafrigor»: la ricetta anti-spreco

Oggi l'amica Peppa suggerisce: "Con le feste appena trascorse ho accumulato un po’ di avanzi che naturalmente non sono andati persi perché non bisogna buttare niente, questa è la giusta filosofia in cucina. E così li ho smaltiti con queste polpette. Nessuno si è accorto di nulla, anzi sono state molto apprezzate. Provate anche voi, scoprirete nuovi gusti!"

Ingredienti

Gr 300 carne già cotta

Gr 150 pane raffermo

2 cucchiai di senape

1cucchiaino di aceto balsamico

Poco parmigiano

Sale

Pepe

Pane grattugiato

Olio per friggere

Origano

Preparazione

Tritiamo la carne, uniamo il pane ammorbidito nel latte e strizzato, la senape, il sale, il pepe, il parmigiano e un cucchiaino di aceto balsamico e amalgamiamo per bene. Forniamo delle palline di pane e le passiamo nel pangrattato dove avremo aggiunto l’origano. Friggiamo in padella con l’olio.