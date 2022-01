Irresistibile anatra nel nido

L’anatra è di per se una carne saporita, se poi la cuciniamo nel «nido» raggiungiamo il top! La polenta, che nella sua semplicità si associa con disinvoltura ai sapori più diversi dal piccante al delicato, in questo caso fa da contorno a un sughetto da leccarsi i baffi! Ve la consiglio durante le fredde serate invernali che ci aspettano.

Ingredienti

1 anatra tagliata in 4 pezzi - 1 carota, 1 cipolla, 1 costa di sedano - 1 limone - 3 cucchiai di olio - 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro - brandy - Gr 50 burro - sale e pepe - 1 dado - gr 400 farina gialla - 2 lt acqua - 1 bicchiere vino bianco

Preparazione

Tritiamo la carota, la cipolla e il sedano e li facciamo appassire in un tegame con 3 cucchiai d’olio, uniamo l’anatra, spruzziamo con il brandy e il vino bianco. Facciamo evaporare, aggiungiamo il dado spezzettato, il pepe e il succo del limone; copriamo con l’acqua e lasciamo cuocere per 1 ore e mezzo. Togliamo i pezzi di anatra dal tegame, la disossiamo e tagliamo a tocchetti che andremo a rimettere nel tegame con il concentrato di pomodoro facendo restringere il sugo. Prepariamo la polenta versando la farina a pioggia in 2 lt di acqua bollente salta. Cuociamo per 50 minuti, mantechiamo con 50 gr di burro e la versiamo in una ciotola capiente e al centro vi tuffiamo l’anatra con il suo sughetto. Costo 20 euro.