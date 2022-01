Pasticceria, Ecole Ducasse e Alma lanciano un corso congiunto

Prende il via il prossimo 7 marzo il nuovo diploma in Arti della Pasticceria di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e di E'cole Ducasse che si avvale della scuola di pasticceria E'cole Nationale Supèrieure de Patisserie, facente parte del proprio network. Il programma di studi, con l’obiettivo di offrire un programma unico agli studenti che desiderano apprendere le tecniche iconiche delle due tradizioni pasticcere più famose al mondo, avrà una durata complessiva di quattro mesi.

I primi due mesi di lezioni si svolgeranno a Yssingeaux (Alta Loira.regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi) nel campus della E'cole Nationale Supèrieure de Patisserie, mentre per gli altri due mesi gli studenti si trasferiranno presso Alma, a Colorno (Parma). Il piano di studi- spiega una nota- è pensato specificamente per chi desidera esplorare l’universo delle migliori arti pasticcere francesi ed italiane e si articola in un programma intensivo mirato a sviluppare le competenze degli studenti affinchè siano in grado di padroneggiare le migliori tecniche di entrambi i Paesi.

Gli studenti- sottolineano i responsabili del corso- avranno l’occasione di apprendere le basi della cioccolateria e della pasticceria e i segreti della realizzazione di grandi classici come pane e pasticcini, ma anche di cimentarsi con le nuove tendenze della pasticceria healthy, la realizzazione di capolavori con lo zucchero artistico, il gelato italiano e la progettazione della carta dei dessert di un ristorante. Al termine degli studi, gli studenti riceveranno un diploma congiunto rilasciato da entrambi gli istituti di fama mondiale.