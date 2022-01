Un «classicone»: la torta di mele di Nonna Papera

Dice l'amica Peppa: "Una delle torte che impariamo a conoscere sin da piccoli è la famosa torta di nonna Papera. Chi ha letto Topolino si ricorda della bella torta di mele fumante che sfornava la nonna e che metteva a intiepidire sul davanzale della finestra da cui l’orso Onofrio cercava di rubarla. Ecco la mia versione facilitata perfetta per la merenda".

Ingredienti:

Gr 250 panna da montare fresca

2 uova

Gr 150 zucchero

Gr 40 fecola

Gr 160 farina

1 bustina di lievito per dolci

1 vanillina

Scorza di limone grattugiata

2 mele

Zucchero a velo

Preparazione:

Montiamo la panna fredda di frigorifero in una ciotola, in un’altra ciotola montiamo le uova con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose, incorporiamo la farina, la fecola, il lievito, la vanillina, la scorza di limone grattugiata e la panna montata. Foderiamo uno stampo di cm 24 con la carta forno, versiamo il composto, livelliamo e distribuiamo sulla superficie le fettine delle due mele che avremo affettato sottilmente. Cuociamo in forno a 175 gradi per 40 minuti. Fate la «prova stecchino» per verificare la cottura, e nel caso prolungatela di 5 minuti. Prima di sfornare il dolce fatelo intiepidire: è talmente soffice che rischiereste di romperla. Spolverizzate di zucchero a velo.

Costo: 7 euro