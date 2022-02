Sangiovese e Merlot, per un blend caldo, morbido e solare

La terra toscana ricca e rigogliosa è da sempre entrata nel cuore e nella vita dei coniugi Eva e Fabrizio Tozzi con l’intento di fare e fare sempre meglio nel campo vitivinicolo lavorando con passione e determinazione.

Siamo tra Siena, Firenze, San Gemignano e Volterra nella regione del Chianti Classico, territorio dove nel 1986 nasce l’azienda Agricola Poggetto, una antica fattoria adagiata su una collina in una ragguardevole posizione panoramica che dal 2008, è iscritta all’Albo degli operatori biologici in quanto ha seguito i dettami di una agricoltura attenta alla salvaguardia ambientale in cui tutti i prodotti della terra seguono i principi fondamentali della filosofia biologica tanto da produrre in proprio anche l’energia elettrica con un importante impianto fotovoltaico.



Sono tre gli ettari vitati con esposizione al Sud e Sud-Ovest con suoli rocciosi. Il Chianti Classico prodotto in un terreno fortemente vocato all’enologia raggiunge i massimi livelli qualitativi identitari di questo areale. L’Azienda Agricola Poggetto gestisce i vitigni Sangiovese all’85% e Merlot al 15%.



Il Luceres è un blend di Sangiovese e Merlot da uve selezionate situate in vigneti con una esposizione ideale. La raccolta delle uve si effettua manualmente, la vinificazione è in purezza, la fermentazione alcolica avviene alla temperatura massima di 27°C. Affina in barrique di rovere francese per 16 mesi e in bottiglia per altri 4 mesi prima della commercializzazione.

Alla vista il Luceres è un vino di colore rosso rubino caldo, morbido e solare. Una sorta di anticipazione delle note olfattive in cui spiccano profumi fruttati in cui bosco (frutti rossi e scuri) e sottobosco si intrecciano con tocchi speziati. La polpa gestisce al meglio un trama tannica pronunciata che permette un allungo deciso.

Voto: 88/100

Prezzo in enoteca:17 €

Qualità/prezzo: 4 su 5