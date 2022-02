La ricetta -Dolci e semplici letterine d'amore

Ecco la proposta dell'amica Peppa per San Valentino. "Un momento conviviale solo per due da condividere con chi si ama non deve per forza prevedere menù complicati e ore ai fornelli. Eccovi un’idea romantica e semplice da realizzare e gustare nel vostro angolo di casa preferito, magari davanti al camino. Potete anche decidere di cucinare insieme piluccando un buon tagliere di salumi accompagnato da delle bollicine italiane. Sarà comunque un successo!"

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, marmellata di fragole o ciliegie

Preparazione

Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia e tagliamo dei quadrati di 7 cm. Sul piatto del forno ricoperto di carta forno, posizioniamo i quadrati disponendoli a rombo. al centro di ogni rombo spalmiamo un cucchiaino di marmellata lasciando puliti gli angoli. Pieghiamo l’angolo inferiore verso il centro, facciamo lo stesso con gli angoli di destra e di sinistra. Con la pasta avanzata formiamo dei cuoricini per sigillare le letterine. Inforniamo a 180° per 15 minuti. Ed ecco pronte le nostre golose letterine d’amore. Non vi resta che offrirle alla vostra dolce metà!

Costo 5 euro