Masi-Serego Alighieri MontePiazza 2018: Valpolicella di grande eleganza

Questa è la storia di una famiglia che da oltre 650 anni si dedica all’attività viti-vinicola. Pietro Alighieri, figlio del Sommo Poeta Dante, nel 1353, durante l’esilio del padre, acquista Casal dei Ronchi a Gargagnago nel centro della Valpolicella Classica. Nel 1549 si concretizza l’unione tra le eredi Alighieri con i Serego, una potente famiglia dell’Impero lasciando il doppio cognome ai futuri discendenti. Iniziò nel Cinquecento così un forte interesse da parte di Marcantonio Serego per l’agricoltura con mirate innovazioni tanto che nei secoli successivi gli eredi portarono proficui miglioramenti nella tenuta e nei terreni.

Arriviamo ai primi anni del Novecento con Pieralvise Serego Alighieri che dopo la distruzione dei vigneti colpiti dalla filossera si impegnò a fondo a reimpiantarli e aprì una Scuola di Agricoltura proprio in loco. Nel 1973 Sergio Serego Alighieri entra nel gruppo Masi, un pezzo di storia di questa zona che apportò importanti ammodernamenti sia in vigna che in cantina. Pensiamo all’Amarone, al Recioto Casal dei Ronchi e alla Valpolicella, tutti vini emblema di questo territorio storico di pregio.

Il Valpolicella Classico Superiore Montepiazzo 2018 Serego Alighieri è un blend di uve corvina al 70%, rondinella al 20% e rimanente 10% molinara, utilizzando una parte di uve appassite. Matura in botti di rovere per 18 mesi più 4 mesi in botti di ciliegio per l’affinamento che regala sentori ciliegiosi.

Nel bicchiere brilla di colore rosso rubino scuro, elegante, ampio, complesso si distingue per essere intenso ma vivace. I rimandi olfattivi vanno alla frutta secca e ai frutti rossi a cui si aggiungono toni vanigliati e speziati. In bocca frutto in spolvero e tannini in equilibrio che sono l’avvio di un finale lungo e persistente sulle note di quel frutto così paradigmatico per questa bottiglia.

La scheda

Voto: 88/100

Prezzo in enoteca: 20euro

Qualità prezzo: 3/5