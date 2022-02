La ricetta per Carnevale - Non possono mancare le frittelle

"Chiacchiere, tortelli, frittelle: sono questi gli immancabili dolcetti fritti che ogni anno compaiono per Carnevale sulle nostre tavole - racconta l'amica Peppa -. Le frittelle di oggi vengono tuffate nell’olio bollente e, gonfiandosi, danno vita a questo capolavoro della pasticceria che andremo a farcire a piacimento spaziando dalle creme alle marmellate".

Ingredienti

gr 200 acqua

gr 50 burro

3 cucchiai di zucchero

un pizzico di sale

gr 170 farina

4 uova

la scorza di 1 limone grattugiata

Preparazione

Mettiamo a bollire l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale. Quando arriva al limite del bollore togliamo la pentola dal fuoco e versiamo in un sol colpo la farina. Mescoliamo e riponiamo sul fuoco sino a quando l’impasto non si staccherà dalle pareti. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo un uovo per volta, non aggiungendo l’altro uovo se il precedente non è stato assorbito. Profumiamo con la scorza del limone e lasciamo raffreddare. Scaldiamo l’olio (che non deve essere bollente per permettere la cottura anche all’interno) e vi tuffiamo varie cucchiaiate di impasto. Le frittelle saranno pronte quando saranno belle gonfie e dorate da entrambi i lati. A piacimento si rotolano nello zucchero e si farciscono ma sono ottime anche così!

COSTO EURO 6