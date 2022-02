Elegante e iconico il Sangiovese firmato da Cracco

Allievo di Gualtiero Marchesi da podio, cuoco di valore assoluto, star televisiva. Un attimo di stop e Carlo Cracco ha alzato il sipario di un progetto metropolitano faraonico - cinque piani per oltre mille metri quadrati – per il nuovo Cracco in Galleria. Poi firme su satelliti e consulenze fatte con criterio e pragmatismo.

Ora è la volta di tuffarsi in un mondo collaterale. Quello del vino e già il nome è tutto un programma per individuare la location della azienda agricola: Vistamare. Siamo sulle dolci verdi colline della Romagna, a Ciola Corniale nei pressi di Sant’Arcangelo terra natale di Rosa, consorte di Cracco. Un territorio dove il suolo, ricco di argilla, di calcare e con un’origine sabbiosa, ha una versatilità ideale per ottenere uve che regalano vini identitari.

L’azienda Vistamare gode di una struttura di bucolica bellezza vista la compagnia degli alberi e del verde che la circondano in cui si innestano filari accuditi con pratiche sostenibili a basso impatto ambientale, come l’alternanza delle semine di leguminose che danno tempo alla terra di ritrovare nuovo vigore.

Il Sangiovese, il vitigno che dà vita al Colle Giove, nasce da una vigna di oltre quarant’anni che staziona su un terreno collinare con una ideale escursione termica nell’alternanza fra giorno e notte. A questo si aggiungono le correnti salmastre che arrivano dal Mare Adriatico e il talento di un enologo magistrale come Luca D’Attoma. Il vino fermenta in vasca di acciaio a contatto con le bucce per circa un mese, comprendendo macerazione e pre e post fermentazione con la tecnica del «cappello sommerso».

La fermentazione malolattica avviene in modo spontaneo sino a primavera inoltrata rimanendo quasi 8 mesi sulle fecce fini senza travasi. Alla vista si presenta di colore rosso rubino tendente al violaceo; i profumi corrono tra frutti e fiori (viola in primis) e la bocca corre ancora di più agile, snella ed elegante.

Sentori

Fruttati e fioriti

Abbinamenti

Primi piatti e carni

Voto 90/100

Prezzo in enoteca 38euro

Qualità/prezzo 4/5