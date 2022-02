È tempo di cavolfiore, ma a modo mio

Oggi è di turno questo cavolfiore veramente sfizioso con un condimento ricco e corposo. Grazie alla breve cottura, il cavolfiore non presenterà più il suo caratteristico odore e per questo motivo verrà apprezzato anche da chi solitamente non lo gradisce. Il condimento di questo piatto si sposa bene anche con i broccoli, le patate e le zucchine.

Ingredienti

1 cavolo

gr 100 olive taggiasche

gr 50 capperi

5 filetti di acciughe

gr 50 parmigiano

gr 150 crostini di pane

olio extra vergine d’oliva

sale, pepe e origano

Preparazione

Dividiamo il cavolo a piccoli pezzi e lo cuociamo in acqua salata per 10 minuti, scoliamo e lasciamo raffreddare. In una ciotola capiente versiamo le olive, i capperi, le acciughe tagliate a pezzi, i crostini di pane, il cavolo, il parmigiano grattugiato, l’olio, il sale e il pepe. Condiamo per bene e versiamo il tutto in una teglia da forno, sopra una spolverata di origano e dritto in forno a 200° per 25 minuti sino a formare una crosticina dorata. E’ buono sia caldo che tiepido.

Costo 14€