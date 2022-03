Braida di G. Bologna Bricco dell’Uccellone '18 - Quando la barbera vive nella bottiglia

Non un personaggio ma il personaggio per antonomasia: visionario, intrepido, antesignano. Giuseppe Bologna, soprannominato «Braida»: da lui si ricalcola la storia della Barbera. Nel 1961, il figlio Giacomo eredita la vigna dal papà Giuseppe e fonda la cantina Braida, a Rocchetta Tanaro tra le Langhe e il Monferrato, intuendo le grandi capacità di valorizzare al meglio la Barbera d’Asti, utilizzando per la prima volta barrique francesi per l’affinamento. Da quel momento acquisì il merito di avere dato un forte impulso al miglioramento in qualità a questo vino rosso langarolo.

L’utilizzo delle botti piccole francesi, nelle cantine italiane era una pratica sconosciuta ma che in breve tempo divenne una eccellente novità di grande successo. Dal lungo affinamento in barrique vedono la luce tre etichette diventate le più famose della cantina: il Bricco dell’Uccellone, il Bricco della Bigotta e Ai Suma. Oggi i figli di Giacomo, scomparso nel 1990, Giuseppe e Raffaella, portano avanti l’azienda seguendo le orme del padre avendo lasciato scritto in etichetta il suo pensiero «Il vino trasforma la sua anima in chi lo onora bevendo».

Nel periodo dello scandalo del metanolo fece scrivere sul quotidiano La Stampa: W la Barbera. Un uomo di marketing che seppe creare un approccio tale da trasformare in un nuovo modo di fare mercato, come fece con una paradigmatica Barbera Frizzante che nel nome richiama il mondo dei ragazzini giovani e vivaci: La Monella, appunto.

Ma oggi andiamo su di «peso» per raccontare il Bricco dell’Uccellone 2018. Nasce da uve Barbera in purezza e si affina per un anno in botti di rovere. Si presenta di un brillante colore rosso rubino carico. All’olfatto un mix di frutta rossa a cui si aggiunge una delicata nota fumé accompagnata da cenni speziati che levigano il frutto. Il sorso è polposo con una sapidità bilanciata che si allunga nel sorso.

La scheda

Sentori Fruttati, speziati

Abbinamenti Paste italiane al forno, carni rosse

Voto 92/100

Prezzo in enoteca 50€

Qualità prezzo 3/5