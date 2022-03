Diaframma, midollo e prezzemolo: un piatto che evoca ricordi di casa

In carta è semplicemente è «Tagliata di “celato” di manzo (con midollo gratinato al prezzemolo e porro confit)», in bocca è un'esplosione di sapori, di profumi, un boccone succoso, da gustare lentamente. Uno di quei piatti che evoca profumi antichi, quasi domestici, pur rivisitati in chiave moderna.

Il diaframma è tenero, molto di più di quel che ci si possa aspettare da questo taglio di carne, un pizzico di midollo usato quasi come salsa di accompagnamento rende la masticazione semplice, lenta, in modo che tutti i sapori presenti nel piatto possano essere assimilati in modo ben distinto e contemporaneamente in un insieme unico. Siamo «Al Vedel», a Colorno, lo chef di questo piatto è Matteo Bersellini. Al tavolo ci spiega che «il piatto è nato per utilizzare quei tagli di carne che raramente si trovano nei ristoranti». Tagli utilizzati storicamente e lasciati forse perché considerati poveri o forse perché necessitano di lavoro attento. «Sapevo che il diaframma era molto usato nelle tartare - continua Bersellini -, perché è magro, con poco grasso. La mia idea è stata quella di fare una marinatura di questa carne, con le tecniche attuali del sottovuoto con una percentuale di birra che ammorbidisce ancor più la carne stessa. Poi noi consigliamo una cottura al sangue. A questa abbiamo aggiunto il midollo con il ragu di gambi di prezzemolo».

Quindi una combinazione di carni povere, che hanno però tanta dignità nella cucina del Nord: si pensi al risotto alla milanese con il midollo o come detto alla tartare di carne. Un bel piatto che merita un po' di attenzione, per la cura e per l'idea che c'è dietro. Tutte scelte che impreziosiscono queste materie prime.