Podere Ranieri. Solo Manzoni IGT Toscana Manzoni

Un vignaiolo sui generis Michele Ranieri che ha trovato in quello splendido territorio che è la Toscana e più precisamente a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, l’appagamento di un suo forte desiderio, attraverso un impegno costante e un lavoro paziente in vigna e in cantina e la soddisfazione di fare vino e di farlo nel miglior modo possibile, come dimostrato dai risultati del bicchiere. Nei suoi ettari vitati coltiva diversi vitigni: Trebbiano, Viognier e Manzoni Bianco, a bacca bianca, Sangiovese, Merlot Cabernet Sauvignon a bacca rossa, provenienti da vigne piantate nel 2012 e una piccola parcella risalente agli anni Sessanta.

Il Podere Ranieri è in un angolo di paradiso, contornato da verdi colline e con lo sguardo volto al Golfo di Follonica e all’isola d’Elba e Michele gestisce in prima persona la sua azienda a carattere familiare applicando la filosofia della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e del territorio seguendo i canoni dei principi dell’agricoltura biologica. Non mancano progetti di crescita, di studio, di ricerca, della sperimentazione con la certezza che si può e si deve sempre migliorare. Il suo karma è produrre poco ma produrre al meglio tanto da imbottigliare solo le annate eccellenti perché chi beve un buon vino deve emozionarsi. Tutti i vini di Podere Rainieri sono prodotti solamente da uve provenienti dalle vigne amate e curate anche in tutti i piccoli dettagli iniziando dai disegni sulle etichette. E veniamo a una etichetta fuori dal coro a rappresentare al meglio il produttore: Il Solo Manzoni IGT Toscana Manzoni (da uve in purezza Manzoni Bianco) che affina sei mesi in vasche di acciaio e altri sei mesi in bottiglia. Nel bicchiere brilla di colore giallo verdolino, al naso sentori floreali e note speziate si rincorrono tra l’esotico e il pietroso. Il sorso è fine ma persistente con tocco gradevolmente sapido.

Sentori: speziati e floreali

Abbinamenti: pesci e piatti vegetali

Voto: 87/100

Prezzo in enoteca: 18 Euro