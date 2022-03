La ricetta della domenica - Semplice panna cotta, ma ai lamponi

"Questo dolce piace a tutti, grandi e piccini. Quindi, forza: è semplice da fare e il successo è assicurato", giura la nostra amica Peppa.

Ingredienti

gr 350 latte

gr 500 panna

gr 100 zucchero

1 vanillina

gr 10 colla di pesce

2 cucchiai di maraschino

1 confezione di lamponi

Preparazione

In una casseruola portiamo a bollore il latte con la panna e lo zucchero, allontaniamo dal fuoco e uniamo la colla di pesce già ammollata in acqua fredda e ben strizzata. Aromatizziamo con il maraschino e la vanillina, versiamo il composto in stampini monoporzione che metteremo in frigorifero per 8 ore. Frulliamo una parte dei lamponi, restringiamo il succo sul fuoco e una volta tiepido lo versiamo sulle monoporzioni e decoriamo con un lampone. Auguri a tutti i papà!