Cantine Romagnoli Il Pigro Rosé: metodo classico di carattere

Tra i precursori nel panorama enologico piacentino, la famiglia Romagnoli, dagli anni ‘70, rivela la sua grande passione per le bollicine impiantando Pinot nero e Chardonnay nella tenuta a Villò Di Vigolzone.

Il passaggio dalla Cantina Romagnoli alla famiglia Perini, nel 2018, risulta la vera rampa di lancio e la realizzazione del sogno di passare dai vini di pronta beva ai così detti «Pigri», attribuzione che identifica gli anni di affinamento e di stasi e che dà il nome alla linea in questione. Oggi i principi fondamentali di Alessandro Perini si confrontano tra tradizione e innovazione Le colline piacentine così differenti fra loro per altitudini, per condizioni pedoclimatiche e territori si contrappongono fra di loro per le diverse caratteristiche organolettiche e sensoriali che iniziano dalla vendemmia per arrivare alla bottiglia permettendo di produrre etichette diversificate ma identitarie di quel territorio.



Il Pigro nella versione «in rosa» è dunque una bollicina prodotta dalla selezione delle uve di 40 ettari di vigneto vocato, tra i 190 e 230 metri d’altura, su due tipi di terreno, uno rosso-ferroso più arido e l’altro fertile, verso il fondo valle. Vinificato in parte da uve Pinot Nero macerate a freddo sulle proprie bucce e in parte dalle stesse e da uve Chardonnay, ma in bianco, è un metodo Champenoise che affronta un affinamento minimo di 30 mesi sui lieviti.

L’assemblaggio permette a questo rosé di esprimersi in tutto il suo colore elegante e tenuemente rosa, dalla bollicina fine e persistente. Altrettanto delicati sono i sentori floreali di rosa e di violetta che ben si compensano con la nota di piccoli frutti rossi in una sorta di tripudio di note primaverili. Al palato permane una nota piena e fresca tipica di vini di buona maturità e di carattere che si conferma nella buona persistenza con toni finemente agrumati.

Sentori Fruttati, fioriti

Abbinamenti Tutto pasto

Voto 87/100

Prezzo in enoteca 20euro