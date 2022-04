Quando lo zuccotto è di pesce

Volete sorprendere i vostri famigliari con questo zuccotto facilissimo da fare e super appetitoso? Io l’ho decorato con del pesce e delle verdure sott’olio ma la mia vuole essere solo un’idea, voi potete personalizzarlo come più vi piace. E secondo i gusti dei vostri commensali. Sarà comunque un successo!

INGREDIENTI Per l’impasto: pancarrè sottile a fette, gr 250 mascarpone, gr 250 ricotta, 10 acciughe, gr 180 tonno, 2 cucchiai di capperi, 2 cucchiai di maionese. Per decorare: gr 250 Philadelphia, gr 350 gamberetti, 1 vasetto di acciughe arrotolate, olive verdi a rondelle, frutti di capperi, peperoni a listarelle.

Preparazione Con la pellicola trasparente foderiamo una ciotola abbastanza profonda, con il mattarello appiattiamo il pancarrè per renderlo sottile, lo posizioniamo sul fondo e sulle pareti della ciotola. Prepariamo il ripieno mescolando insieme la ricotta, il mascarpone, il tonno frullato con le acciughe, i capperi, la maionese, il sale e il pepe e lo versiamo sopra il pancarrè. Pieghiamo il pancarrè che sborda e chiudiamo con la pellicola, pressiamo con le mani e poniamo in frigorifero per una notte. Scoliamo dal loro liquido i gamberetti, le acciughe arrotolate, le olive, i capperi e i peperoni e li tamponiamo con la carta assorbente. Diluiamo il Philadelphia con poco latte, capovolgiamo lo zuccotto sul piatto da portata, togliamo la pellicola, lo copriamo con il Philadelphia e decoriamo a piacimento.



Costo 23 euro