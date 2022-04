La ricetta (anche) per la Pasqua - Fusilli giganti al forno

"Questa ricetta dei fusilli gratinati ve la devo passare: è troppo buona! - è sicura l'amica Peppa - Un connubio di sapori veramente azzeccati senza tralasciare i colori tenui della primavera appena arrivata. Adattissima per la Pasqua spaziando con il tipo di pasta che più preferite. Come molte paste al forno è molto appetitosa."

Ingredienti

gr 300 pasta

gr 300 code di gambero

gr 200 piselli

1 costa di sedano

1 cipolla

1 carota

gr 60 olio evo

1 cucchiaio di prezzemolo

Sale, pepe

poco pane grattugiato

1 rosso d’uovo sodo

Per la besciamella: gr 20 burro; gr 30 farina; sale, pepe, noce moscata

Preparazione

In una padella, scaldiamo 30 gr di olio e soffriggiamo la carota, il sedano e la cipolla tagliati finemente, uniamo i piselli, un mestolo di acqua e cuociamo per 10 minuti aggiustando di sale e pepe. Puliamo le code di gambero, le cuociamo in acqua salata per 2 minuti e le tagliamo a tocchetti. Una volta fredde le uniamo alle verdure. Mentre cuociamo la pasta, prepariamo la besciamella: sciogliamo il burro in un pentolino, incorporiamo la farina stemperando con il latte. Una volta addensata profumiamo con sale, pepe e noce moscata. La uniamo alle verdure, ai gamberi e alla pasta bollente scolata. Versiamo il tutto in una pirofila, cospargiamo di pane grattugiato, prezzemolo e il restante olio e inforniamo a 200° per 20 minuti, gli ultimi 5 minuti nella parte superiore modalità grill. Una volta sfornata vi sbricioliamo sopra il rosso d’uovo sodo.

Costo 18 euro