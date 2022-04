Verdicchio dei Castelli di Iesi Castelfiora 2020

Tombolini: cento e un anni di storia vitivinicola marchigiana. Quasi dieci dal rinnovamento apportato da Carlo Paoloni, ex bancario in quel di Londra, grazie al richiamo della terra e delle vigne. Rivoluziona l’azienda offrendo alla mamma, Fulvia Tombolini, donna molto determinata di affiancarlo nello sviluppo della casa vinicola apportandovi una visione lungimirante e moderna.

Si inizia con il ritorno del marchio di famiglia Tombolini, poi i diversi terreni vocati all’enoico che pur nella diversità, i 14 appezzamenti, vengono valorizzati con vigne datate dai 25 ai 50 anni d’età. Altro passo nuovo utilizzando in cantina tecniche e contenitori nuovi per ottenere una sorta di rigenerazione del Verdicchio dei Castelli di Jesi come dimostrano anche simbolicamente le uova di cemento.

Così si torna al verde classico della bottiglia ad anfora diventando la bandiera dell’azienda. Il passo successivo è lo studio di una bottiglia identitaria di un legame tra passato e presente, sempre di colore verde, elegante e slanciata, un oggetto di design per un vino di alta gamma. Patria indiscussa del Colle del Verdicchio è Stoffolo, un anfiteatro naturale nella zona Sud della denominazione con un microclima ideale alle vigne caratterizzato da escursioni termiche continentali che si avvale di brezze marine del Mare Adriatico con un suolo in maggioranza di arenaria con argille azzurrine ricchissime di carbonato di calce.

Espressione alta di questo territorio il Verdicchio dei Castelli di Iesi DOC Classico Superiore Castelfiora 2020 che ci affascina in primis per la sua dimensione austera e prospettica sintetizzabile nell’idea che tra un lustro darà il suo meglio. Di giallo paglierino gioca l’impatto con note di macedonia polputa che evolvono in un bicchiere che migliora nel tempo e che mostra grande coerenza in una bocca salda e pietrosa.

Sentori

Frutta gialla

Abbinamenti

pesci e crostacei, piatti vegetali

Voto 88/100

Prezzo in enoteca 26€

Qualità prezzo 3/5