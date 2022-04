Osteria Antica Rocca: tutta la Bassa, tra tradizione e modernità

Sarà certamente antica la rocca, come dichiara l’insegna, ma non l’osteria che ne porta il nome, perché una gestione dinamica e al femminile le dà un’impronta contemporanea capace di coniugare piatti di tradizione con preparazioni moderne, stracotto di asinina e hamburger per dire, in un’atmosfera di cordiale accoglienza. L’ambiente poi è quello ormai consueto di una casa della Bassa riadattata a osteria nel rispetto delle strutture originarie, mattoni stuccati, cotto ripristinato, vecchi mobili e bottiglie, un bersò a fianco dell’ingresso dove avventori coraggiosi si fanno aperitivi e magari qualche piatto scaldandosi al primo, tiepido sole di questa incipiente primavera. L’ingresso col bancone del caffè, un paio di salette rumorose, tavoli con candide tovaglie, qualche quadro moderno alle pareti, la carta dei vini di discreta varietà con etichette del territorio e dalle regioni italiane, l’acqua è filtrata (euro 2,50), un calice di prosecco con uno spicchio di quiche salata sono il benvenuto della cucina.

La cucina, i piatti

Della coesistenza di antico e moderno s’è già detto e ne dà subito prova la lista degli antipasti dove, insieme a una bella selezione di salumi, trovate una torta salata di verdure (usano l’inglese e la chiamano piè) con esotica salsa al curry. Una lista di molta qualità e con il nome dei produttori citato, come è giusto fare, e allora si segua l’esempio ed ecco l’intenso, buon culatello Dop di 24 mesi (Podere Cadassa) dal sentore del vino in cui è stato bagnato; buona la spalla cruda di Palasone (Podere Cadassa), sapore netto e pulito; ottima la spalla cotta di San Secondo di Emanuele Cavalli, forse l’ultimo produttore artigiano di questo salume nel paese di cui porta il nome; discreto il prosciutto Dop di 30 mesi (fratelli Galloni). Lieve torta fritta che si sfoglia, anche in versione farcita con Taleggio e giardiniera casalinga. Fatta in casa anche la sfoglia per i robusti maltagliati con ragù di spalla cotta; le classiche mezze maniche ripiene in brodo di cappone (qui la pasta è un po’ spessa e appesantisce il piatto); i tortelli di erbetta; gli gnocchi di patate conditi con porro, zafferano, bacon; i ravioli di faraona con riduzione alla Fortana e ai frutti rossi. Il territorio e la tradizione nel ghiotto salame fritto al Lambrusco, nell’asinina in stracotto con polenta, nella faraona ripiena accompagnato da un carciofo; l’occhio alla contemporaneità nella tagliata di cube roll di Angus argentino alla griglia con patate alla svedese (le Hasselback) e negli hamburger home made (fatti in casa) anche in versione veggie, cioè vegetariana.

Per finire

C’è un ricco tagliere di formaggi (18 euro) selezionati da Guffanti (meglio assaggiarli ora che non come antipasto) oppure i dolci della casa a cominciare dall’intrigante torta Patty; il salame di cioccolato e la sbrisolona; il fresco dolce bavarese all’arancia su biscotto al cacao con spicchi d’arancia pelati al vivo; la crema al mascarpone. I prezzi: coperto 3 euro; antipasti 6-16; primi 9,50-13; secondi 12-19; dolci 5-6. Menu non esposto, ingresso, bagni, parcheggio comodi.

Non mancate

Spalla cotta, salame fritto al Lambrusco

Contatti:Osteria Antica rocca, San Quirico di Sissa-Trecasali,

telefono: 0521-878615

Chiusura: lunedì