Ricetta della domenica (e delle feste) - Rotolo di tacchino

"Ce l’hanno insegnato le nostre nonne: quando si cucina un ingrediente importante è la fantasia che aggiunge quel qualcosa in più che rende unico il piatto. Per Pasqua presentate anche voi il vostro arrosto con questo contorno: sarà una gioia per la vista e una leccornia per il palato!", suggerisce questa volta la Peppa.

Ingredienti

1 fetta di tacchino sottile di gr 600

1 porro

gr 200 cuori di carciofi

gr 100 prosciutto cotto

gr 70 formaggio filante a fette

una manciata di parmigiano grattugiato

1 uovo

1/2 dado

olio, sale e pepe

uova sode

insalata, pomodori perini

Preparazione

In un tegame con poco olio rosoliamo il porro tagliato a rondelle con i cuori di carciofi spezzettati, aggiungiamo poco brodo fatto con il dado e portiamo a cottura. Frulliamo il tutto e mescoliamo l’uovo e il parmigiano, aggiustiamo di sale e pepe. Posizioniamo la fetta di tacchino sul piano di lavoro, sopra stendiamo il prosciutto cotto, spalmiamo il composto di carciofi e porri, quindi le fettine di formaggio filante. Arrotoliamo la carne e chiudiamo con uno spago da cucina. In un tegame scaldiamo 3 cucchiai di olio e rosoliamo il rotolo da tutte le parti, portiamo a cottura con il restante brodo. In un tegame pieno d’acqua fredda cuociamo le uova (diventano sode contando 8 minuti dall’inizio del bollore), Raffreddiamo le uova in acqua fredda, togliamo il guscio e tagliamo una punta per farli restare in piedi. Tagliamo la punta ai pomodori, la scaviamo ed ecco pronti i “cappellini” per le uova che adageremo su una fresca insalatina intorno al rotolo di carne tagliato a fette.

Costo 25 euro