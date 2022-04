L’Ora Grande Cannonau: rosso caldo e avvolgente figlio del territorio

Profumi di terra e di mare per un’azienda il cui nome deriva dal toponimo di una piccola spiaggia adiacente a uno dei due poderi situati sotto la Roccia dell’Orso, davanti alla Costa Smeralda, a Palau: La Contralta. Azienda giovane e dinamica che si è dedicata esclusivamente ai vitigni autoctoni: Vermentino, Cannonau e Carignano.

I vigneti ubicati a Enas sono impiantati a spalliera e tutta la gestione della terra, delle viti e dell’uva è stata convertita al biologico nel rispetto della natura e dell’ambiente. Il vigneto possiede un sesto impianto che asseconda il suolo e la ventilazione delle uve, tutto in funzione dell’armonia del paesaggio circostante, come lo dimostra il naturale anfiteatro che si affaccia sul Golfo di Olbia circondato da degradanti colline vitate, verdi pascoli, boschi di ulivi e querceti da sughero.

Il vento di Maestrale che arriva dalle Bocche di Bonifacio e il Vento di Scirocco che dal mare lambisce da millenni le rocce di granito trasforma il suolo a disfacimento granitico, regalando alle vigne l’anima vitale per un vino dai profumi della natura forte e selvaggia come la macchia mediterranea.

Oggi alla luce dei risultati ottenuti in bottiglia la nuova cantina è stata costruita con un progetto di integrazione al paesaggio, ovvero seguendo la naturale pendenza del suolo.

L’Ora Grande Cannonau di Sardegna è un vino che fermenta a contatto con le bucce per due giorni, passa poi alla fermentazione malolattica per due mesi in acciaio. L’affinamento avviene in botti di rovere per sei mesi e dopo l’imbottigliamento riposa un altro mese prima della commercializzazione.

Tutto ciò per arrivare ad un vino identitario del suo territorio. Alla vista è di colore rosso rubino carico, al naso profumi di piccoli frutti rossi di bosco e note balsamiche che evocano la macchia mediterranea. Il sorso è ampio, caldo, avvolgente con richiami olfattivi precisi e tannini in spolvero.

Sentori

Frutti di bosco speziati

Abbinamenti

Carni

VOTO 89/100

Prezzo in enoteca 27 euro

qualità/prezzo 4/5