Parma protagonista a Vinitaly - Gallery: volti parmigiani alla fiera di Verona

Si è chiuso Vinitaly. L'edizione della sperata, auspicata, attesa ripartenza. E' come sempre la fiera numero uno in Italia del vino ha avuto una fetta, importante e colorata parmigiana. Non solo le cantine della nostra terra (guarda la gallery) ma anche gli standisti, gli ospiti e i visitatori che hanno impreziosito gli altri stand e l'intero evento veronese. Ecco alcuni volti...