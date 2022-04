Brut Terzavia 2018: uno spumante piacevole, cremoso e persistente

Che la memoria storica sia un patrimonio è stato compreso da Sebastiano, Renato e Giuseppina De Bartoli che hanno, dalla loro, gli insegnamenti preziosi tramandati da un padre che li ha persuasi, e senza appello, del valore assoluto della continuità.

Una continuità, però, sempre in mutamento, come del resto era la personalità di Marco, il capostipite, forte di un carattere tanto eclettico quanto, al contempo, anche rigoroso. È questa, del resto, una sorte comune a tutti i creativi, produttori di vino compresi, che imparano presto, e spesso a proprie spese, quanto ogni forma di libertà risieda per paradosso nella padronanza di regole capaci di diventare, se trasgredite con discernimento, vere e proprie occasioni di libertà.

Come fa Terzavia VS dove la tradizione del Vecchio Samperi incontra l'innovazione del Metodo Classico. Uno Spumante legato alla tradizione non statica ma in divenire da sempre per esplorare ed esaltare al meglio un territorio in continua evoluzione. Una duplice personalità: francese e siciliana che Terzavia esplicita in questa terra altamente vocata all’enologia di qualità.

Manifesto già nel nome, che designa la capacità di trovare una strada alternativa per il territorio e per il vitigno, qui 100% Grillo, dopo la prima sorpresa innescata dalla potenza e dalla magnanimità dell'olfatto, a colpire è la forza evocativa di questo vino situato, anche al palato, precisamente in Contrada Samperi a Marsala: un paesaggio, questo, che si infittisce e rifinisce nel dettaglio del sorso, dopo una sosta di 30 mesi sui propri lieviti.

Lo Spumante Classico Terzavia nel bicchiere brilla di colore oro con un perlage fino e persistente. All’olfatto accenti di freschezza iodata, accompagnato da un surplus di sentori tipici della Trinacria (agrumi, macchia mediterranea, frutta matura). Il sorso è in continuo divenire nella sua piacevolezza e cremosità, chiude con una lunga persistenza.