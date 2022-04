Vallepicciola Chianti Classico 2018: frutti rossi e sorso fragrante

La leggenda racconta la storia del Re Berardo, figlio di Wiginisio e rampollo della famiglia Berardenga che nel Seicento fu spedito, dietro sollecitazione paterna, a prendere possesso di alcuni possedimenti in Toscana acquisiti di recente. Da subito si innamorò di quelle terre dove si stabilì a lungo lasciando una discendenza nobiliare che rimase nei secoli a presidiare quei luoghi così ricchi di storia e di natura.

Da notare che ancor oggi alcuni borghi del Senese continuano il nome della Berardenga nel proprio toponimo (Castelnuovo Berardenga, Montalto Berardenga, Monte Luco della Berardenga). Siamo in Toscana in provincia di Siena fra le degradanti colline del Chianti Classico in un territorio di rara bellezza tra antichi castelli e nobili dimore contornati da vigneti e uliveti che da subito hanno rapito il cuore di Bruno Bolfo che decise nel 1980 di dare vita a Vallepicciola, dove esisteva un antico convento e qualche ettaro di vigneti.

Nel tempo i tre ettari iniziali si sono allargati ai 110 ettari futuri (attualmente sono 65) tutti nel comune di Castelnuovo della Berardenga di cui la maggioranza a Sangiovese, pur con la gestione di altri vitigni internazionali per sfruttare al meglio la variabilità e versatilità dei suoli (argille, marne calcaree e marne bluastre, tufo, arenarie e sabbie).

Molto interessante la nuova cantina di 6.000 metri quadri interrata in una conca naturale sviluppata su tre piani realizzata secondo i canoni di ecosostenibilità. L’aria della Toscana penetra nei vini di Vallepicciola rispecchiando in toto l’identità di questo territorio così molteplice e fascinoso.

Così accade nel Chianti Classico 2018 vinificato con fermentazione alcolica in piccoli tini d’acciaio e malolattica in botti di rovere. Un vino d’impatto semplice con un naso composto di frutti rossi (ciliegie, amarene) in evidenza e un sorso fragrante e succoso che si dipana bene nel centro bocca.

Voto: 85/100

Prezzo in enoteca: 18 euro