W la pasta che si ritaglia un ruolo da protagonista riuscendo a dar luce a un intero territorio. Nel caso specifico Daniele Patti, chef del Ristorante Lo Scudiero a Pesaro, insieme al suo sous-chef Alessandro Furlani ha inteso rendere omaggio al Mare Adriatico con un intero menù tematico, un percorso di vari piatti che respirano aria salmastra e catturano lo spirito illuminato del celebre signore rinascimentale di quelle terre: Federico da Montefeltro.

«L’idea del piatto è nata – spiega Patti – dalla volontà di dare rilievo al territorio in cui viviamo, segnato dalla presenza dell’Adriatico, senza però tralasciare la storicità e la cultura di questa provincia. Dunque nel percorso di degustazione succitato utilizziamo non soltanto ingredienti ittici, della costa, ma anche quei prodotti che delle zone collinari come la selvaggina e i frutti del sottobosco. L’intento è quello di sfruttare gli ingredienti del nostro territorio trasformandoli attraverso le nostre capacità per far rivivere all’ospite lo splendore del gusto, il pensiero di bellezza e di eleganza assoluta che si ebbero ai tempi di Federico di Montefeltro e che sono tuttora tangibili ammirando l’opera più bella che il nostro territorio accoglie, il Palazzo Ducale di Urbino».

Nelle «Linguina, gamberi rosa e bergamotto» si specchia il mare Adriatico e con esso i profumi della costa, giocando sul binomio dolcezza dei crostacei e vibrante finezza agrumata.

Chi è



Daniele Patti ha origini siciliane. Nato a Messina si è trasferito a Pesaro all’età di dodici anni e a quattordici si è iscritto all’alberghiero. Poco dopo i sedici anni ha passato un anno di stage presso il Maestro Gualtiero Marchesi. In curriculum, due anni al Circolino del Molo, ristorante cult sulla riva del Monte San Bartolo e un paio di anni da Mauro Uliassi. Nel dicembre 2012 ha realizzato il sogno di riaprire Lo Scudiero, ristorante storico di Pesaro.



Ingredienti per 4 persone

fondo aglio, olio e peperoncino

acqua di vongole q.b.

bisque di Crostacei q.b.

liquore al bergamotto

succo di limone q.b.

24 gamberi rosa sgusciati

240 g di Linguine

melissa fresca

Preparazione

Iniziare la cottura in padella del fondo aglio olio e peperoncino; aggiungere acqua di vongole e sfumare con liquore al bergamotto (Antica Distilleria Quaglia) e succo di limone. Inserire in padella le linguine molto al dente in modo da ultimarne la cottura in padella aggiungendo la bisque ed infine i gamberi rosa. Ultimo tocco: la melissa fresca al momento dell’impiattamento, per dare una nota di freschezza agrumata ma al contempo erbacea al piatto .