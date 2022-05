La ricetta - Se il budino è quello di una volta

Racconta la Peppa: "Questo budino era il dolce pasquale di un tempo. Al passaggio del prete per la benedizione, le «rezdòre» ponevano sulla tavola della cucina il cestino con le

uova perché si impregnassero dell’acqua santa. Le uova venivano donate al parroco che le consegnava alle famiglie più bisognose, le restanti servivano per i cappelletti, per il ripieno della gallina e per il budino."

Ingredienti

6 cucchiai di farina

6 cucchiai di zucchero

6 cucchiai di cacao amaro

7 bicchieri di latte

20 amaretti

rum

3 rossi d’uovo

Preparazione

In un pentolino mescoliamo la farina, lo zucchero, il cacao, aggiungiamo i 3 rossi d’uovo e stemperiamo con il latte, mescoliamo continuamente con un cucchiaio di legno sino a che si rassoda. Versiamo metà del budino in uno stampo bagnato con l’acqua, imbeviamo gli amaretti con il rum, versiamo il rimanente budino e lasciamo raffreddare. Al momento di servire capovolgiamo il budino sul piatto da portata e decoriamo a piacimento. Un tempo usavamo le ciliegie sotto spirito, io ho optato per la frutta dal momento che lo mangeranno le mie nipotine.

Costo 8 euro