Domani apre Cibus: con la Gazzetta un inserto gratuito di 48 pagine

Martedì, giornata inaugurale dellla 21esima edizione di Cibus, insieme alla Gazzetta ci sarà un inserto gratuito di 48 pagine tutto dedicato al Salone del Made in Italy alimentare.

L'inserto fa il punto sulla situazione della filiera agroalimentare in un momento molto delicato con gli ultimi dati elaborati da Federalimentare e da diversi istituti di ricerca, con un focus anche sui numeri del settore nel Parmense. Non manca una ricca parte dedicata alle interviste: dal ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, atteso a Cibus per l'inaugurazione, al presidente di Fedralimentare Ivano Vacondio, dall'onorevole Paolo De Castro fino allo chef stellato Davide Oldani. Focus anche sulle nuove tendenze nel settore della ristorazione, anch'esso ormai parte integrante di Cibus, e sulla situazione della grande distribuzione organizzata. Non mancano poi le curiosità e i «Vip» che si possono incontrare alle Fiere con tante notizie sulle novità di prodotto, con particolare attenzione per le aziende di Parma.

L'inserto della Gazzetta esplora anche tutte le fasi della filiera agroalimentare accendendo i riflettori sul tema della sostenibilità - centrale quest'anno a Cibus - e del packaging.