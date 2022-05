Giralepre Maremma Toscana IGT: rosso profondo dal tocco balsamico

Tra le Colline Metallifere e il Mar Tirreno, la Maremma si è ritagliata un angolo di bellezza ancora selvaggio e uno straordinario scenario naturale dove convivono tante biodiversità tra la macchia Mediterranea, le pianure coltivate, le colline e le montagne. Un Parco Naturale che si estende per 9.000 ettari da Principina a Mare a Talamone dove la natura e gli animali regalano un territorio da scoprire dove la convivenza è in perfetta simbiosi con il paesaggio e la natura che ci offre La Maremma.

Una terra non solo di vigneti ma anche di oliveti e di frutti ancora incontaminati. In questo contesto ricco di storia, di risorse naturali, di uomini lungimiranti e appassionati della terra e della natura ha sede l’azienda Petra, di proprietà della famiglia Moretti. Una sorta di spin off della figlia Carmen si è intestato un progetto molto interessante.



Un solo vino: Il Giralepre Maremma Toscana IGT, figlio dei vigneti posizionati sulle colline di quest’angolo della Maremma Toscana dal microclima perfettamente bilanciato per la maturazione di un frutto dalla bassa resa ma ricco di qualità. Un blend di Syrah al 60%, 20% di Cabernet Sauvignon e 20% di Petit Verdot messo a punto dalla competenza assoluta di Federico Staderini. La vendemmia del Syrah avviene in due fasi ben distinte: la prima premia la freschezza aromatica e la vivacità; la seconda si esprime con morbidezza e pienezza di beva. Gli altri vitigni esprimono carattere, tannicità e una piacevole succosità. Le fermentazioni avvengono in piccoli tini a temperature moderate del mosto consentendo di mantenere perfettamente tutta l’autenticità e l’integrità aromatica mentre si trasforma in nettare degli dei nel successivo passaggio all’affinamento in barrique.

Alla vista si presenta di un colore rosso profondo, il naso è intrecciato da note di frutti rossi, tocchi balsamici e spezie dolci che anticipano un sorso che ha succosità e tannino.

Sentori

Frutti rossi, spezie

Abbinamenti

carni

Voto 90/100

Prezzo in enoteca 50€

Qualità prezzo 3/5