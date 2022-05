Trattoria Gatto Gambarone: quando la tradizione è ben interpretata, con giusta leggerezza

Quando il Recchio si gonfia, l’acqua, tra quelle anse strette, s’aggroviglia, si

raggomitola, si rizza, fa la gobba e sembra proprio un gatto che poi si stende e stiracchia dopo la dormita. Erano altri tempi, qui si cacciavano grossi gamberi d’acqua dolce: la strada fu Gamberone e l’osteria, dal 1907, Gatto Gambarone. Un grande giardino, il bancone del caffè all’ingresso, poi un paio di salette, il camino, le sedie impagliate, arredi rustici. La nuova gestione, da qualche anno con Covid in mezzo, punta sulla tradizione locale e la interpreta con dinamismo e fedeltà ad alcuni capisaldi del luogo e dunque baccalà fritto, risotto Gambarone (con tartufo e porcini, avvolto nel roast-beef), tortelli di tradizione parmigiana. Tutto fresco fatto in casa, e questo potrebbe già essere uno slogan, il titolo di un programma virtuoso per le nuove trattorie. Pasta all’uovo e spaghetti, pane e focaccia, prodotti del territorio, carni dell’Appennino emiliano, giardiniera, liquori, la cantina (in riassortimento) con discrete scelte dalle regioni italiane e dalla nostra provincia, prezzi onesti e alcune etichette anche a quartino.



La cucina, i piatti

Una lavagnetta illustra i piatti del giorno che integrano il menu e, intanto, il benvenuto della cucina che consiste in una crema di Parmigiano con miele, tartufo, pepe, basilico, limone da spalmare su piccoli crostini. La torta fritta è ben gonfia e dorata, con crosticina che si sfoglia leggera e accompagna la buona selezione di salumi: la rustica cicciolata, la dolce pancetta, il salame stagionato; buono il prosciutto così come la spalla cotta. Gli anolini in brodo col ripieno di stracotto o di formaggio, i tortelli d’erbetta, il risotto Gamberone, ravioli con asparagi e culatta, ma attira l’attenzione un tavolino con sopra una mezza forma di Parmigiano: il patron vi armeggia attorno, con un cucchiaio gratta la superficie, ne ricava briciole di formaggio cui dà fuoco con alcol alimentare e così prepara una crema per mantecare con abile giro di mano i tagliolini all’uovo che arrivano dalla cucina. Messi nel piatto vengono ricoperti con generose lamelle di tartufo bianchetto: bella presentazione, pasta soda, povero, quasi evanescente, il tartufo. Ai secondi, l’anatra secondo tradizione al forno con patate, la punta di vitello ripiena arrosto, le carni dell’Appennino emiliano alla griglia: tagliata di scottona e costata alla fiorentina (1,3 kg 65 euro); lumache in umido o alla bourguignonne, guancialini brasati; il maialetto sardo al forno è solo su prenotazione, la battuta di manzo è il piatto del giorno. Dal fiume e dal mare ecco il capitolo dei fritti, correttamente segnalati come prodotti surgelati: alborelle, merluzzo e rane croccanti e asciutte.



Per finire

Ricco capitolo dei dolci: stracchino della Duchessa rivisitato, sbrisolona, pere cotte al lambrusco, latte in piedi, brownies al cioccolato. Prezzi: coperto 2 euro; antipasti 9-15; primi 10-18; secondi 12-22; dolci 5. Menu non esposto, bagno con gradini, ingresso e parcheggio comodi, camere a locanda.

Non mancate

Salumi, fritto