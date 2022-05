A caccia di... tartufi. L'esperienza sensoriale di Urbani Tartufi - Video

A Cibus a caccia di... tartufi. Nel cuore della food valley c'è spazio anche per le "pepite" gourmet. Urbani Tartufi, azienda umbra leader nella produzione e trasformazione del tartufo, festeggia a Cibus 170 anni di storia. Lo fa presentando la nuova Linea Filosofia Naturale, sette prodotti che hanno come protagonista il tartufo e realizzati senza aromi artificiali.

La “Linea Filosofia Naturale” è composta da Olio al tartufo nero e bianco, la tartufata nera e bianca, porcini e tartufo, funghi porcini e carpaccio di tartufo estivo. L'attenzione non è solo alla qualità dei prodotti ma anche all’impatto che la produzione e il packaging hanno sull'ambiente.

Ma quello che più colpisce nello stand è la “Multisensorial Experience” che catapulta i visitatori nel cuore di Truffleland (azienda del Gruppo che promuove la cultura delle piante da tartufo micorizzate) per far rivivere un progetto che coniuga sostenibilità da un lato - ricreando le condizioni attraverso piante tartufegene affinché sia garantita la presenza di tartufi - con le esigenze di un mercato che è in continua crescita: dal canale food service Urbani Tartufi sta infatti puntando con più decisione al canale retail.

A.T.