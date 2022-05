La ricetta della domenica - Fresca e irresistibile torta di pesche

Racconta la Peppa: "Bontà e semplicità sono le caratteristiche del dolce che ho scelto quest’anno per accogliere la bella stagione! Una torta fresca e irresistibile per entrare nei giorni migliori dell'anno, quelli dove si può tranquillamente mangiare un pezzo di torta seduti in giardino o in terrazzo. Tanto gusto e tanta serenità."

Ingredienti

Per la base:

gr 200 farina

gr 100 burro morbido

2 tuorli d’uovo

gr 100 mandorle frullate

1/2 bustina di lievito

gr 70 zucchero a velo

Per il ripieno:

gr 150 burro a temperatura ambiente

gr 70 mandorle frullate

gr 80 farina

3 uova

buccia di limone grattugiata

gr 50 zucchero

1 vanillina

3 pesche

Preparazione

In una ciotola mescoliamo il burro morbido con le uova, la farina E le mandorle frullate, lo zucchero a velo e il lievito, formiamo un panetto che metteremo in frigorifero a rassodare. A parte prepariamo il ripieno amalgamando il burro con le mandorle frullate, la farina, le uova, la scorza di limone grattugiata, lo zucchero e la vanillina. Foderiamo con la carta forno una teglia di cm 26, stendiamo la base con le mani (è un impasto molle) tenendone a parte una manciata per la decorazione. Versiamo il ripieno stendendolo con un cucchiaio, vi infiliamo, distanziate, le fette di pesca precedentemente tagliate. Con il rimanente impasto formiamo delle palline che posizioneremo armoniosamente sulla torta. In forno a 180° per 30 minuti e la torta è pronta.

Costo 13 euro