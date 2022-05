La ricetta della Peppa: uova sode al tegamino, paprika e formaggio

Cosa c’è di così speciale in questo piatto di origini contadine dal sapore genuino che lo rende irresistibile? La semplicità, mi verrebbe da rispondere! Una semplicità che racchiude saggezza, cura, gesti inimitabili, necessari, privi di frivolezze pompose: tutto questo è il piatto di oggi.

Ingredienti - 3 uova sode, sale e pepe, paprica dolce, origano, 6 fette di formaggio fondente, prezzemolo tritato

Preparazione - Lessiamo le uova, togliamo il guscio e le dividiamo a metà, l posizioniamo in un tegame con la parte concava in alto. Sopra sale, pepe, paprica e origano e per ultimo il formaggio a fette e prezzemolo tritato. Il coperchio sul tegame e bastano pochi minuti perché il formaggio si fonda. Poca spesa e tanta resa!